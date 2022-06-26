Ahmet Sagat Giresun yoılcusu

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'un yıldızı Ahmet Sagat, Süper Lig yolunda ilerliyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de sarı-lacivertli formayla attığı 17 golle gol krallığı tacını takan gurbetçi golcünün Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi. İsmi Trabzonspor ve Beşiktaş ile de anılan Ahmet Sagat ile Karadeniz ekibi Giresun'un bir süredir temas halinde olduğu ve gurbetçi futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. İzmir temsilcisi 3 milyon TL değer biçtiği 25 yaşındaki golcünün transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Yönetim, Ahmet Sagat'tan gelecek paraya göre de transfer listesini şekillendirecek.

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