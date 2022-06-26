Altay’da savaş başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idmanda takımın başında sportif direktör Tuna Üzümcü yer aldı. Altyapıdan yetişen ve kiralıktan dönen oyuncularla çalışmalara başladıklarını belirten Tuna Üzümcü, "Bu kritik süreçte sahaya indik. Savaş başladı. Herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

KALOĞLU DA TAKIMIN BAŞINDA

Dün akşam saatlerinde İzmir'e gelen teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun gençlerle tanışarak kolları sıvayacağı bildirildi. İzmir ekibinde Altay'dan geçen sezon kiralık olarak farklı takımlara gönderilen Kuban, Kutay, Yusuf, Arda, Salih, Murat Berkan Demir ve kaleci Eren Karataş takıma döndü.

TAKIMDAN 16 FUTBOLCU AYRILDI

YENİ sezon çalışmalarına genç futbolcularıyla başlayan Altay'da, geride kalan süreçte büyük bir yaprak dökümü yaşandı. Borç yüküyle sarsılan ve maddi darboğazda olan İzmir temsilcisi tam 16 futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalarak kan kaybetti. Siyah-beyazlılarda Bamba, Marco Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan, Cebrail, Poko, Thiam, Kappel, Rodriguez ve Murat Akça takımdan ayrıldı. Kazımcan Karataş da Eyüpspor'a transfer oldu.