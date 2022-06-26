  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altay'da savaş başladı

Altay'da savaş başladı

Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Altay, yeni sezon hazırlıklarına gençleriyle start verdi. İzmir ekibinde sportif direktör Tuna Üzümcü dün Gaziemir'de gerçekleşen ilk idmanda takımın başında yer aldı. Üzümcü, "Kritik süreçte sahaya indik. Herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi

26.6.2022

Altay’da savaş başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idmanda takımın başında sportif direktör Tuna Üzümcü yer aldı. Altyapıdan yetişen ve kiralıktan dönen oyuncularla çalışmalara başladıklarını belirten Tuna Üzümcü, "Bu kritik süreçte sahaya indik. Savaş başladı. Herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

KALOĞLU DA TAKIMIN BAŞINDA
Dün akşam saatlerinde İzmir'e gelen teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun gençlerle tanışarak kolları sıvayacağı bildirildi. İzmir ekibinde Altay'dan geçen sezon kiralık olarak farklı takımlara gönderilen Kuban, Kutay, Yusuf, Arda, Salih, Murat Berkan Demir ve kaleci Eren Karataş takıma döndü.

TAKIMDAN 16 FUTBOLCU AYRILDI
YENİ sezon çalışmalarına genç futbolcularıyla başlayan Altay'da, geride kalan süreçte büyük bir yaprak dökümü yaşandı. Borç yüküyle sarsılan ve maddi darboğazda olan İzmir temsilcisi tam 16 futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalarak kan kaybetti. Siyah-beyazlılarda Bamba, Marco Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan, Cebrail, Poko, Thiam, Kappel, Rodriguez ve Murat Akça takımdan ayrıldı. Kazımcan Karataş da Eyüpspor'a transfer oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA