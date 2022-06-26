Diaz Fener’e koşuyor

TEKNİK direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Bruma ve Lincoln ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, bomba bir ismin transferini bitirmek için çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertli ekibin, Real Madrid'in yollarını ayırmak istediği Mariano Diaz için harekete geçtiği ileri sürüldü. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Diaz ile yakından ilgileniyor. İspanyol devi 28 yaşındaki futbolcu ile yolları ayırmak için çalışmalarda bulunuyor ve olası tüm teklifleri değerlendirmeye açık.

YILLIK 5 MİLYON EURO İSTİYOR

İSPANYA La liga ekibi Getafe'nin yanı sıra futbolcunun durumunu soran kulüplerin olduğu da haberin detayında yer alırken, transferde en ciddi talip olarak görüldüğü iddia edildi. Kanarya'nın, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendiği futbolcu için bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya ulaşabilecek bir teklifi sunabileceği ancak futbolcunun yılda net 5 milyon Euro'luk bir beklentisinin bulunduğu iddia edildi.

TİSSERAND'A TALİP VAR

FENERBAHÇE'DE stoperler Attila Szalai ve Kim Min-jae'e gelen teklifler konuşulurken, sarılacivertlilerin bir diğer stoperi Marcel Tisserand için de teklif geldi. Sarılacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Tisserand'ı Udinese transfer etmek istiyor. İtalyan ekibinin, kiralık sözleşmesi biten Pablo Mari'nin ayrılması sonrası, transferde önceliğini savunma hattını güçlendirmeye verdiği ve Kongolu oyuncuyu istediği kaydedildi. Sarı- Lacivertliler'in, 2020'de 4 milyon Euro verdiği 29 yaşındaki oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı da öne sürüldü.

KARİYERİ DÜŞÜŞTE

REAL Madrid'in henüz 18 yaşında Badalona altyapısından transfer ettiği Mariano, Real Madrid'in C ve B takımlarını geçerek 2016'da profesyonel oldu. 2017 yazında 8 milyon Euro'ya Olimpik Lyon'a transfer olan Mariano, burada oynadığı 48 resmi maçta 21 gol atıp 6 asist yaptı ve yeniden Real Madrid'e geri döndü. Real Madrid'in geri almak için 1 yaz sonra 21.5 milyon Euro ödediği Mariano Diaz, geçen sezon 11 resmi maçta 399 dakika süre alıp 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Diaz'ın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

F.BAHÇE FARKA KOŞTU

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk şampiyonu Tiran'ı 4-0 mağlup etti. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleye sarılacivertliler, Ertuğrul, Samuel, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, İrfan Can, Mert Hakan, Lincoln, Berisha ve Bruma ilk 11'yle çıktı. İstanbul ekibinde oyuna sonradan Valencia, Pelkas, Muhammed, Samatta, Crespo, Tisserand, Uğur, Burak ve İsmail dahil oldu. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe 9. dakikada Berisha ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi ekip 53. dakikada Novak ile farkı 2'ye yükseltti. 83'te Pelkas ve 88'de Samatta maçın skorunu belirleyen golleri attı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, iki asist yaparak yıldızlaştı.