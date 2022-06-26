Gazi Koşusu coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı bugün Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. Atçılığımızın derbisi niteliğindeki önemli koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayı 2400 metre çim pistte mücadele verecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak yapılan Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu, bu yıl kapılarını yarışseverlere açacak. 97. Gazi Koşusu, Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV'den canlı olarak yayınlanacak.

FAVORİLER ZALA BEY VE FİNAL DANCE

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı. 96. Gazi Koşusu'nun favorileri arasında gösterilen atlar ise Ahmet Çelik'in bineceği 'Zala Bey', Halis Karataş'ın bineceği 'Final Dance' ve Gökhan Kocakaya'nın bineceği 'Sigoş' olarak göze çarpıyor

BİRİNCİ SERVET KAZANACAK

BU yılki birincilik ikramiyesi 2.500.000 TL olarak belirlendi. 96'ncı Gazi Koşusu'nda ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.859.700 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4.578.450 TL'ye ulaşacak.