Trabzonspor’da Vargas sürprizi

Sol kanat transferinde önceliğini Trezeguet'ye veren Trabzonspor, Mısırlı yıldızın transferinin olumsuz sonuçlanması halinde alternatifini belirledi. Fırtına, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi İspanya ekibi Espanyol'da olan Matias Vargas'ı radarına aldı. Sol kanadın yanı sıra forvet arkası ve sağ kenarda da görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken, bordomavili yönetim Arjantinli oyuncu için fiyat araştırması yapıyor. Espanyol ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vargas'ın adı daha önce Başakşehir ve Galatasaray ile de anılmıştı. Espanyol'un Vargas'ı tekrar bir takıma kiralamak yerine, direkt satış opsiyonuna daha sıcak baktığı da belirtildi.

BORCU AÇIKLANDI

Trabzonspor'da 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin net borcu 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak duyuruldu. Öte yandan Ahmet Ağaoğlu ise toplantıda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, görüşme halinde oldukları 2 futbolcunun 9 Temmuz'daki kampa katılacağını da ifade etti.