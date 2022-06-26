UEFA Başkanı Türkiye’yi favori görüyor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya'nın EURO 2032'ye ev sahipliği için aday olması hakkında konuşurken Türkiye'yi favori gösterdi. İtalya'da giderilemeyen stadyum probleminin altını çizen Aleksander Ceferin; "Şu anda İtalya'da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadyum bile yok. Bu inanılmaz bir şey. 2032 için Türkiye büyük bir rakip ve şu durumda İtalya'ya karşı favori. Bunu İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile çok konuştum. Umarım federasyon ve hükümet bu konunun önemini kavrar ve gerekli adımları atar. Turnuva için daha çok stadyum garantisine ihtiyacımız var" dedi.

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