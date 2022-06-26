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Haberler Spor Yılın yorumcusu Hayri Ülgen oldu

Yılın yorumcusu Hayri Ülgen oldu

26.6.2022

Yılın yorumcusu Hayri Ülgen oldu
TÜMBİFED (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu aylarca süren çalışmaları sonucunda insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirdi. Farklı kategorilerde birçok ödülün dağıtıldığı gecede Yeni Asır Gazetesi'nde yazılar yazan Hayri Ülgen'e Yılın Futbol Yorumcusu Ödülü verildi. Deneyimli yorumcu ödülü usta sanatçı Orhan Gencebay'ın ellerinden aldı. Aldığı ödülden dolayı son derece onurlandığını belirten Ülgen, " Hayatımda çok ödül aldım. Başarının adıdır ödül. Böylesine değerli bilim adamlarından bu ödülü almam ise beni son derece onurlandırdı. Bana bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederim" dedi.
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