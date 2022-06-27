Buca’da Mehmet’e Kocaeli kancası

TFF 2. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürerken, Mehmet Fuat Gölbaşı'ya talip çıktı. İzmir temsilcisiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvete 2. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un kanca attığı öğrenildi. Körfez temsilcisinin sarı-lacivertli yönetimin kapısını çaldığı belirtilirken, Mehmet'in kaderinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Geride kalan sezonda Buca temsilcisinde 32 maçta oynayan tecrübeli forvet, rakip ağları 12 kez havalandırma başarısı gösterdi. Golcü isim daha önce Hatay, 1920 Maraşspor, Tokat, Etimesgut Bld., Van, 52 Ordu ve Diyarbekir formalarını da giydi.

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