  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemenspor’da gündem Ali Fırat

Menemenspor’da gündem Ali Fırat

27.6.2022

Menemenspor’da gündem Ali Fırat
TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, gündeme 2. Lig ekibi Bayburt Özel İdarespor ile sözleşmesi biten Ali Fırat Okur geldi. İzmir temsilcisinin, Manisaspor altyapısından yetişen 29 yaşındaki stoper için önümüzdeki günlerde nabız yoklayacağı ifade edildi. Geride kalan sezonda Bayburt formasıyla lig ve kupada toplam 34 maçta görev yapan Ali Fırat, 2561 dakika süre alırken istikrarlı bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertlilerin dış transferde her bölgeye takviye yapmayı planladığı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA