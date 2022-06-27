Menemenspor’da gündem Ali Fırat

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, gündeme 2. Lig ekibi Bayburt Özel İdarespor ile sözleşmesi biten Ali Fırat Okur geldi. İzmir temsilcisinin, Manisaspor altyapısından yetişen 29 yaşındaki stoper için önümüzdeki günlerde nabız yoklayacağı ifade edildi. Geride kalan sezonda Bayburt formasıyla lig ve kupada toplam 34 maçta görev yapan Ali Fırat, 2561 dakika süre alırken istikrarlı bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertlilerin dış transferde her bölgeye takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

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