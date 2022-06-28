Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz gitti

TFF 3. Lig'e düştükten sonra sessizliğe gömülen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz'la yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı yönetim tecrübeli teknik adamın vedasıyla ilgili, "Teknik direktörümüz Muhammet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de son haftalarda göreve geldiği kulüpte takımın küme düşmesine engel olamayan Yılmaz, yeşil-siyahlılarda geçen sezon üst üste ikinci kez küme düşme acısı yaşadı. Akhisarspor'da mahkemenin kayyum kararıyla başkanlığı düşen Evren Özbey, ay başında davacıların şikayetlerini geri almasıyla göreve dönmüştü.

DİĞER