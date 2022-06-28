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Haberler Spor Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz gitti

Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz gitti

28.6.2022

Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz gitti
TFF 3. Lig'e düştükten sonra sessizliğe gömülen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz'la yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı yönetim tecrübeli teknik adamın vedasıyla ilgili, "Teknik direktörümüz Muhammet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de son haftalarda göreve geldiği kulüpte takımın küme düşmesine engel olamayan Yılmaz, yeşil-siyahlılarda geçen sezon üst üste ikinci kez küme düşme acısı yaşadı. Akhisarspor'da mahkemenin kayyum kararıyla başkanlığı düşen Evren Özbey, ay başında davacıların şikayetlerini geri almasıyla göreve dönmüştü.
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