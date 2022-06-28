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Haberler Spor Aydın ekibi Efeler 09’da Aktaş dönemi

Aydın ekibi Efeler 09’da Aktaş dönemi

28.6.2022

Aydın ekibi Efeler 09’da Aktaş dönemi
TFF 3. Lig takımlarından Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezonun hazırlık çalışmaları çerçevesinde teknik direktörlük görevine Cemil Aktaş'ı getirdi. Efeler 09 SFK'nın genel koordinatörü Seçkin Topçu ve futbol şube sorumlusu Uğur İşitman'ın gerçekleştirdiği görüşme sonrasında anlaşma sağlandı. Takımın yeni teknik direktörü 53 yaşındaki Cemil Aktaş daha önce Gençlerbirliği altyapısında görev yapmasının ardından, Ankara Şekerspor, Hacettepe, Etimesgut Belediyespor, Uşakspor, Vanspor FK ve Ankara Demirspor takımlarında çalıştı. Efeler 09'dan yapılan açıklamada, "Yeni hocamız Cemil Aktaş'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
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