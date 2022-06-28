Karatecilerden üç bronz geldi

MİLLİLER, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar kumitede Eda Eltemur (68 kilo), yarı finalde İtalyan rakibi Silvio Semeraro'ya yenildi. Eda, Sloven Kiti Smiljan'ı 8-3 yenen Eda, bronz kazandı. Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kilo), son 16 turunda Yunan Kyriaki Kydonaki'ye yenildi. Yunan rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan Meltem, bronz madalya müsabakasında İtalyan Aurora Zinovia'yı 5-4 yendi. Erkekler kumitede ise Uğur Aktaş (84 kilo), ilk turda Mısırlı Youssef Badawy'e yenildi. Mısırlı rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan Uğur, bronz madalya müsabakasında İspanyol Ibanez Saenz Torre'yi 3-2 yendi.

BADMİNTONDA TÜRK RÜZGARI

CEZAYİR'DE düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya elde etti. Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı. Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.