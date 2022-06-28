  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Karatecilerden üç bronz geldi

Karatecilerden üç bronz geldi

28.6.2022

Karatecilerden üç bronz geldi

MİLLİLER, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar kumitede Eda Eltemur (68 kilo), yarı finalde İtalyan rakibi Silvio Semeraro'ya yenildi. Eda, Sloven Kiti Smiljan'ı 8-3 yenen Eda, bronz kazandı. Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kilo), son 16 turunda Yunan Kyriaki Kydonaki'ye yenildi. Yunan rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan Meltem, bronz madalya müsabakasında İtalyan Aurora Zinovia'yı 5-4 yendi. Erkekler kumitede ise Uğur Aktaş (84 kilo), ilk turda Mısırlı Youssef Badawy'e yenildi. Mısırlı rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan Uğur, bronz madalya müsabakasında İspanyol Ibanez Saenz Torre'yi 3-2 yendi.

BADMİNTONDA TÜRK RÜZGARI
CEZAYİR'DE düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya elde etti. Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı. Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA