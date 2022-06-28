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Haberler Spor Manisa FK’ya genç gurbetçi

Manisa FK’ya genç gurbetçi

Siyah-beyazlı kulüp, Almanya’nın Köln 2 takımından gurbetçi sol bek Mert Kuyucu’yla sözleşme imzaladı

28.6.2022

Manisa FK’ya genç gurbetçi

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Almanya'nın FC Köln 2 takımından gurbetçi sol bek Mert Kuyucu'yla sözleşme imzaladı. St. Pauli altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törenme kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan kontrata imza attı. Törene kulübün başkan vekili Engin Anlı da katıldı.

SCOUT EKİBİ KEŞFETTİ
Mert Kuyucu'ya Manisa FK formasıyla başarılar dileyen Engin Anlı, "Mert, Avrupa'daki oyuncu izleme ekibimizin yakından takip ettiği bir oyuncuydu. Scout ekibimiz yakından izliyordu. Kendisini Manisa Futbol Kulübü'ne kazandırdığımız için mutluyuz. Mert'e Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Mert ise, "Manisa FK ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

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