Transfer savaşı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve Abdülkerim Bardakçı'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray, bu kez Beşiktaş ile transfer savaşına girdi. İki ezeli rakip Gedson Fernandes'in ardından bu kez Benfica'dan Haris Seferovic transferinde karşı karşıya geldi. Joao Mario için Benfica ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiklerini açıkladığı Haris Seferovic için de devreye girdi.

O JOGO'nun haberine göre Beşiktaş, Haris Seferovic transferi için yaptığı görüşmelerde olumlu bir sonuca varamadı. Bunun hem kulüpler arasındaki görüşmeden hem de oyuncunun olumsuz yaklaşımından kaynaklı olabileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMADI

Benfica'nın İsviçreli golcü için 10 milyon Euro düzeyinde bir teklif beklediği belirtiliyor. Beşiktaş'ın yaptığı teklifin ise henüz 5 milyon Euro seviyesine ulaşmadığı aktarılıyor. Galatasaray ise Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşmaya varamaması sonrası Haris Seferovic için harekete geçti. Sportif direktör Cenk Ergün'ün pazarlıklara başladığı belirtildi.

DREYER'E KANCA ATTI

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Galatasaray, Midtjylland formasını giyen 23 yaşındaki Anders Dreyer'i listesine aldı. Danimarkalı oyuncunun scout ekibi tarafından önerildiği ve Midtjylland'la temasa geçildiği belirlendi. Sol ayağını çok etkili kullanan genç futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de Esbjerg'den Brighton'a transfer olan Dreyer, İngiltere'de başarılı olamayınca geçtiğimiz yıl 1 milyon Euro'ya Midtjylland'a transfer oldu. Genç yıldız bu sezon 2 gole imza attı.