Altay Paixao’dan vazgeçmiyor

SPOR Toto Süper Lig'den düşen ve mali sorunlarla boğuşan Altay, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalırken, yönetim geçen sezon yolların ayrıldığı Portekizli golcü Marco Paixao'yu tekrar takıma döndürmek için yoğun bir mesai harcıyor. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 37 yaşındaki golcüye, Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü yeni teklif sunduklarını ifade etti.

Tecrübeli golcünün teklifi değerlendirmesi beklenirken, siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar da Paixao'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına, "Altay'a geri dön kral", "Evine gel paşa" şeklinde yorumlar yaparak, transferin gerçekleşmesi için destek çıktı. Altay ile üç kez üste üste 1. Lig gol kralı olan tecrübeli forvet Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla çıktığı 131 maçta 82 gol atarak Altay tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmuştu.

İLK ETAP KAMP ÇALIŞMASI BİTTİ

ALTAY, yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini tamamladı. Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen oyuncularından oluşan 32 kişilik kadrosuyla geçen hafta kendi tesislerinde başladığı çalışmaların 5 günlük ilk etabını bitirdi. İzmir temsilcisi bugün Afyonkarahisar'da kampa girerek hazırlıklarına devam edecek. Afyon'da 8 Temmuz'a kadar güç depolayacak Altay, 13 Temmuz'da aynı yerde tekrar toplanacak

CEM ÖZGENER EĞİTİMİ SEÇTİ

ALTAY'DA geçen sezon ilk kez A takımda forma şansı bulan Cem Özgener'in futbola ara verip eğitim hayatına yöneleceği öğrenildi. Yurtdışında üniversite okumaya hazırlanan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun futbolu ikinci planda tuttuğu ifade edildi. Eski kulüp ve futbol federasyonu başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in oğlu Cem, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 2 kez forma giymişti