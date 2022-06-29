Bodrum’da optimist heyecanı yaşanacak

IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Bodrum Belediyespor Yelken Şubesi ev sahipliğinde yapılacak Optimist Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları, 2022 Arkas Optimist Dünya Şampiyonası adıyla start alıyor. Dünyanın 62 ülkesinden 282 sporcu ile tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşılan şampiyona için 240 optimist teknesi taşındı. Tarihi boyunca bir kez 1976 yılında Kocaeli Yarımca'da, bir kez de 2008'de İzmir'de gerçekleşen Optimist Dünya Şampiyonası bu yıl üçüncü kez Türkiye'de, 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası adıyla

Bodrum'da yapılacak. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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