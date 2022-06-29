Madalya avcısı Kerem Kamal

Manisa'nın 'Altın Adam' lakaplı Milli güreşçisi Kerem Kamal başarılarına bir yenisini daha ekledi. 23 yaşındaki güreşçi, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya kazandı. 2018'de gençlerde Dünya Şampiyonu olan Kamal, 2019'da gençlerde bu kez Avrupa'nın zirvesine adını yazdırdı. Kerem Kamal, henüz 2 ay önce Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 60 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartmıştı.

MİNDERDE TARİH YAZIYOR

Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda altın madalyaya uzanıp tarih yazdı. Milli güreşçi Kerem Kamal, Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda çeyrek finalde Mısırlı Haythem Mahmoud'u 7-6, yarı finalde de Hırvat rakibi Ivan Lizatovic'i 9-1 yenerek finale yükseldi. Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı ve bir gurur daha yaşattı. ■ KENAN MOLLA