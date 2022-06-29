Yeni Asır’a iki ödül birden

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2021 yılının kazananları belli oldu. Yeni Asır Gazetesi Spor Servisi'nden Burak Hakerler ve Berke Özbay ödüllendirildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi'nde toplanan İhtisas Jürileri, 2021 yılının en başarılı çalışmalarını, Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik alanlarında değerlendirdi.

Gazetecilik Yarışması'nda 8 kategoride 9 eser ödüle layık görüldü. Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 7 kategoride 8 eser ödül aldı.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda spor fotoğrafı kategorisinde muhabirlerimizden Burak Hakerlerler "Göztepe kendine geldi" fotoğrafı ile teşvik ödüllerinde ise spor haberi kategorisinde Berke Özbay, "Böylesi görülmedi" başlıklı haberiyle birinci oldu.