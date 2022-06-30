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Haberler Spor Altekma’ya genç yıldız

Altekma’ya genç yıldız

Axa Sigorta Efeler Ligi temsilcisi, Bulgaristan Milli Takımı’nda oynayan 19 yaşındaki Georgi Tatarov’u kadrosuna katarak geleceğe yatırım yaptı

30.6.2022

Altekma’ya genç yıldız

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, Bulgaristan Milli Takım smaçörü 19 yaşındaki Georgi Tatarov'u transfer etti. Geçen sezonu ülkesinin CSKA Sofia takımında geçiren 2 metre boyundaki genç oyuncu 2019 ve 2020 yıllarında U17 ve U19 Avrupa Şampiyonalarında en iyi oyuncu seçildi. Uzun dönemde Altekma'ya büyük katkı sağlaması beklenen Tatarov, bu ay sonunda başlayacak U20 Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan Milli Takım formasıyla boy gösterecek.

BÜYÜK KATKI VERECEĞİM
Altekma'da başarılı olacağını belirten Georgi Tatarov, "Yeni bir maceraya yelken açtık. Altekma'ya büyük katkı vermek istiyorum. Kendimi yeni takımımda daha fazla geliştireceğime inanıyorum. Türkiye'de voleybola çok büyük bir ilgi var, takımlar da çok kaliteli. İyi bir sezon geçirecek Altekma'nın bir parçası olacağım. Ligi heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

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