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Haberler Spor Elif Kaya, Kick Boks'ta Türkiye üçüncüsü oldu!

Elif Kaya, Kick Boks'ta Türkiye üçüncüsü oldu!

Kocaeli'de düzenlenen 5 bin kişinin katılım gösterdiği Kick Boks Şampiyonası'nda Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcusu olan Elif Kaya, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı.

30.06.2022, 09:56

Elif Kaya, Kick Boks’ta Türkiye üçüncüsü oldu!

Kocaeli'de 5 bin sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcusu Elif Kaya Türkiye üçünüsü olarak bronz madalyaya ulaştı. Ocak ayında Ordu'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Türkiye 3.'sü olan Elif Kaya, Yıldız Bayanlar Kick Light 65kg'da Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcularından Ayşe Yamık ve Eylül Aleyna Ağın ise Türkiye beşincisi oldu.

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