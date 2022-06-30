Fenerbahçe’den Elis hamlesi

Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe yönetimi, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna kattı. Hücum hattını oldukça çeşitlendiren Kanarya için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Team Talk yazarı Samuel Bannister'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonda ligi son sırada bitiren ve mali sorunlar nedeniyle 3. lige düşürülen Bordeaux'un bonservisli oyuncusu olan Albert Elis'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu ifade edildi.

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Haberin devamında 26 yaşındaki Honduraslı oyuncu için Premier Lig ekipleri Leeds United ve West Ham'ın da devrede olduğu kaydedildi. Haberde Bordeaux'un en yüksek teklifi kabul edeceği de duyuruldu. Fransız ekibi, kiralık olarak formasını giyen oyuncuyu bu yaz 6 milyon Euro opsiyonla transfer etti. Alberth Elis, sağ kanat, sol sakat, santrfor ve forvet arkası mevkileri olmak üzere hücumun hemen hemen her yerinde görev alabiliyor.