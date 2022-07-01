Çifte madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atletlerden Jak Ali Harvey altın, Ramil Guliyev gümüş madalya kazandı. Oran kentindeki Olimpik Stadyum'da gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 100 metre yarışı ile kadınlar disk atmada müsabakalar yapıldı. Erkekler 100 metre finalinde Jak Ali Harvey 10.15'lik derecesiyle altın, Ramil Guliyev 10.16'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.

ÖZLEM ÜÇÜNCÜ OLDU

Öte yandan, kadınlar disk atmada milli sporcu Özlem Becerek, 61.96 metrelik atışıyla bronz madalya elde etti. Kadınlar 100 metrede Mizgin Ay ise finalde 11.86'lık derecesiyle 8'nci oldu.

VEDAT'TAN ALTIN MADALYA

19. Akdeniz Oyunları'nın judo branşında altın madalya geldi. Milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda rakibini yenerek ülkemize altın madalya kazandırdı. Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, yarı finalde Fransız Tizie Gnameien'i (10-0) ipponla yenerek finalde İtalya'dan Kenny Komi Bedel'in rakibi oldu. Final müsabakasında Kenny Komi Bedel'i yenmeyi başaran ayyıldızlı sporcu, 81 kiloda altın madalyayı boynuna taktı. Dün mindere çıkan milli sporculardan erkekler 73 kiloda Umalt Demirel, kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ile 70 kiloda Minel Akdeniz ise son 16 turunda elendi.

BOKSTA 4 FİNAL

Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksörlerimizden 4 final ve 3 bronz madalya geldi. Kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Melissa Gemini'yi yenerek finale çıktı. 48 kiloda Ayşe Çağırır, Tunuslu Wafa Hafsi'yi mağlup etti ve finale yükseldi. 54 kiloda Hatice Akbaş, Mısırlı Yomna Ayad'ı yenerek finale çıktı. Erkekler 57 kiloda Batuhan Çiftçi, Faslı Abdellatif Zouhairi'yi yenerek finale yükseldi. Kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, rahatsızlığı yüzünden yarı final maçına çıkamadı ve bronz kazandı. 54 kiloda Gizem Özer, Cezayirli Imane Khelif'e yenildi ve bronz da kaldı. Erkekler 52 kiloda Samet Gümüş, İtalyan Federico Serra'ya mağlup oldu ve bronz madalya aldı.