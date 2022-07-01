  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor “Hedefimiz final”

“Hedefimiz final”

1.7.2022

“Hedefimiz final”

ALTINORDU'DA teknik direktör Ufuk Kahraman, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "26 Aralık 1923 kulübümüzün kuruluş yıl dönümü. 100. yılımızda kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önceki sezon Play-Off finali oynamıştık. Hedefimiz Play-Off'un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Kahraman, "Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Burak İnce gibi birçok oyuncuyu yetiştirip futbol piyasasına armağan ettik. Bunun yanında da yarışmacı yönümüzle de ligde hedeflerimiz var" şeklinde konuştu. Bu arada İzmir ekibinde satışı gündeme gelen stoper Rahmi Salih Kaya, teknik ekibin raporuyla yeniden takıma dahil edildi

MUZAFFER ÇOK İDDİALI
ALTINORDU'DA genç orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer, yeni sezonda Süper Lig hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi. Yeni sezonda daha fazla şansı bulmak istediğini dile getiren Muzaffer, "Neredeyse geçen yılın kadrosunu koruduk. Hedefimizi bu yıl Süper Lig olarak belirledik. Bu sezon daha fazla forma giyerek, goller atıp asistler yapmak istiyorum" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA