“Hedefimiz final”

ALTINORDU'DA teknik direktör Ufuk Kahraman, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "26 Aralık 1923 kulübümüzün kuruluş yıl dönümü. 100. yılımızda kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önceki sezon Play-Off finali oynamıştık. Hedefimiz Play-Off'un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Kahraman, "Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Burak İnce gibi birçok oyuncuyu yetiştirip futbol piyasasına armağan ettik. Bunun yanında da yarışmacı yönümüzle de ligde hedeflerimiz var" şeklinde konuştu. Bu arada İzmir ekibinde satışı gündeme gelen stoper Rahmi Salih Kaya, teknik ekibin raporuyla yeniden takıma dahil edildi

MUZAFFER ÇOK İDDİALI

ALTINORDU'DA genç orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer, yeni sezonda Süper Lig hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi. Yeni sezonda daha fazla şansı bulmak istediğini dile getiren Muzaffer, "Neredeyse geçen yılın kadrosunu koruduk. Hedefimizi bu yıl Süper Lig olarak belirledik. Bu sezon daha fazla forma giyerek, goller atıp asistler yapmak istiyorum" dedi.