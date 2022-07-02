Koşuda altın geldi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 400 metre engelli finali yapıldı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle Akdeniz Oyunları tarihindeki en iyi dereceyi yaparak altın madalya kazandı. Oyunlarda 4x100 metre bayrak yarışı da yapıldı. Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ramil Guliyev ve Ertan Özkan'dan oluşan milli takım, yarışı 38.98'lik derecesiyle İtalya'nın 3 salise gerisinde ikinci sırada tamamladı.

DİĞER