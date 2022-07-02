  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Muğlalı okçular madalyaya doymuyor

Muğlalı okçular madalyaya doymuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Songül Lök ve Emircan Haney Fransa’daki Dünya Kupası’nda elde ettikleri başarılarla gururumuz oldu

2.7.2022

Muğlalı okçular madalyaya doymuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesporlu okçular, Fransa'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarılar ile Türkiye'nin gururu oldu. Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Muğla BŞB'li Sporcu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Emircan Haney'in bulunduğu Erkek Milli Takımı ise Dünya ikinciliğini elde etti. Kadın takımı, Büyük Britanya'yı 229'a 228 yenerek altın madalya kazandı. Erkekler finalde Fransa'ya 233'e 229 yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı.

ALMANYA'DA DA ZİRVEDEYDİLER
Muğlalı okçular Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda da kürsüde yer alarak ülkemize gurur yaşatmışlardı. Emircan Haney'in de yer aldığı Türkiye A Milli Erkek Takımı, Münih'te Hollanda'yı 238-230 yenerek Avrupa Şampiyonu olmuştu. Yine aralarında Büyükşehir sporcusu Emircan'ın da yer aldığı karışık Milli Takım, Belçika'yı 156-155 yenerek Avrupa üçüncüsü olup bronz madalya kazanmıştı. Songül Lök'ün yer aldığı A Milli Kız Takımı ise Estonya'yı 226-221 yenerek Avrupa üçüncülüğünü elde etmişti. ■ İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA