Muğlalı okçular madalyaya doymuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesporlu okçular, Fransa'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarılar ile Türkiye'nin gururu oldu. Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Muğla BŞB'li Sporcu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Emircan Haney'in bulunduğu Erkek Milli Takımı ise Dünya ikinciliğini elde etti. Kadın takımı, Büyük Britanya'yı 229'a 228 yenerek altın madalya kazandı. Erkekler finalde Fransa'ya 233'e 229 yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı.

ALMANYA'DA DA ZİRVEDEYDİLER

Muğlalı okçular Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda da kürsüde yer alarak ülkemize gurur yaşatmışlardı. Emircan Haney'in de yer aldığı Türkiye A Milli Erkek Takımı, Münih'te Hollanda'yı 238-230 yenerek Avrupa Şampiyonu olmuştu. Yine aralarında Büyükşehir sporcusu Emircan'ın da yer aldığı karışık Milli Takım, Belçika'yı 156-155 yenerek Avrupa üçüncüsü olup bronz madalya kazanmıştı. Songül Lök'ün yer aldığı A Milli Kız Takımı ise Estonya'yı 226-221 yenerek Avrupa üçüncülüğünü elde etmişti. ■ İHSAN KARATAŞ