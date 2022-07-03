Halterde iki madalya geldi

MİLLİ halterci Muhammed Furkan Özbek, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda silkmede 184 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 73 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı halterci Muhammed Furkan Özbek, silkmede 184 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. Milli halterci Muhammed Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile beşinci oldu. Cansel Özkan, koparmada 92 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Cansel silkmede ise 106 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı oldu.

ATLETİZMDE İKİ GÜMÜŞ

CEZAYİR'DE düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar üç adım atlama finali yapıldı. Milli atlet Tuğba Danışmaz, 14,05 metrelik atlayışıyla ikinci olarak gümüş madalyaya ulaştı. Kadınlar cirit atma finalinde Milli atlet Eda Tuğsuz, 59,30 metrelik atışıyla ikinci olarak gümüş madalya kazandı

KOŞUDA 2 ALTIN BİRDEN GELDİ

CEZAYİR'DE düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 5 bin metre finali yapıldı. Milli atlet Yasemin Can, 15 dakika 23.47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışta bir diğer milli atlet Emine Hatun Mechaal ise 16.18.07'lik zamanıyla 8. sırayı aldı. Öte yandan Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı. Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı. Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu.