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Madalya avcıları

Milli yüzücüler, Cezayir’de madalyalara ambargo koymaya devam ediyor. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz oyunlarında milli yüzücüler, şov yaptı. Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş ve Emre Sakçı gümüş, Viktoria Zeynep Güneş ile Ekaterina Avramova bronz madalya kazandı

3.7.2022

Madalya avcıları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücüler, günü 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile kapattılar. Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışmada Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.

KADINLARDA İKİ BRONZ MADALYA
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 100 metre kurbağalamada 1.08.44'lük derecesiyle bronz madalya elde etti. Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 27.00 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Bir diğer milli yüzücü Ekaterina Avramova, 200 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı. Ekaterina Avramova, 200 metre sırtüstünde 2.12.72'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

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