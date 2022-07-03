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Haberler Spor Manisa FK Ulaş’ı alıyor

Manisa FK Ulaş’ı alıyor

Siyah-beyazlı kulüp Gaziantep FK’nın yıldızının peşinde

3.7.2022

Manisa FK Ulaş’ı alıyor
SPOR Toto 1. Lig'e iddialı bir kadro ile başlangıç yapmak isteyen Manisa Futbol Kulübü'nde takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu Burak Altıparmak ve Mert Kuyucu ile güçlendiren siyah-beyazlı ekibin, bonservisi Gaziantep FK'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da kiralık olarak geçiren Ulaş Zengin'le ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Manisa temsilcisinin Altay'da yetişen ve 4 sezon A Takım'da forma giyen 25 yaşındaki savunmacı ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken kiralık formülü de masada. ■ BERKE ÖZBAY
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