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Haberler Spor 12 Dev Adam’dan İngiltere zaferi

12 Dev Adam’dan İngiltere zaferi

4.7.2022

12 Dev Adam’dan İngiltere zaferi
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bir üst tura yükseldi. Müsabakaya iyi başlayan ve pota altından bulduğu sayılarla etkili olan milliler, ilk periyotu 20-18 önde kapattı. İkinci periyotta oyun hakimiyetini tamamen eline alan 12 Dev Adam, devreyi 42-31 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında farkı giderek artıran milli takımımız, son bölüme 62-51'lik skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte rakibinin farkı azaltma çabalarına engel olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, mücadeleden 85-71 galip ayrıldı.
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