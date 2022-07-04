Başpehlivan Cengizhan Şimşek

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu. Finale kalan başpehlivanlar kule hakemliğinin anonsuyla Er Meydanı'na çağrıldı. Cazgırlar tarafından Cengizhan Şimşek "Karizmatik başpehlivan" Mustafa Taş da "En genç başpehlivan" diye takdim edildi. Başpehlivanlar salavatlanarak peşreve çıktı. Yaptıkları güreşler ve favori isimleri elemeleri nedeniyle son yılların "sürprizlerle dolu Kırkpınar"ı dedirten başpehlivanlar Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek'e tribünler coşkuyla karşılık verdi. Menderes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek finale yükselen Cengizhan Şimşek ile Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i eleyerek finale yükselen Mustafa Taş güreşe tutuştu.

İki yıldır baş boyunda güreşen Cengizhan Şimşek ile bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş arasındaki müsabakanın ilk anları güreşçilerin birbirlerini tartmalarıyla geçti. İki pehlivan ara ara kontra ataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı. Puan alanın kazanacağı bölüme geçildi. Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.

KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'i kutladı. Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde altın kemeri kazanan Cengizhan Şimşek'i kutluyorum. Bu mirası devam ettirmek amacıyla bu büyük organizasyonda ter döken tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum."

AĞALIK YİNE SELİM'DE

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 5 milyon 304 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve turizm işletmecisi İlhan Tüdeş katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ihaleyi gelecek yılın organizasyonunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle 2 milyon 23 bin liradan açtı. Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı. Bu sonuçla 14. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti. Ağa Selim, ihalenin ardından yöre güreş ağalarıyla çayır etrafında tur attı.