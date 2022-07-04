Ekuban Sürprizi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, savunma, orta saha ve forvet hattına yapacağı transferler için çalışmalarını hızlandırırken, menajerler aracılığıyla kulübe bir çok isim öneriliyor. Bu isimlerden biri de eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban oldu. İtalyan ekibi Genoa gelecek sezon Serie B'de oynayacağı için bazı oyuncularla yolları ayırıp maaş yükünden kurtulmayı planlıyor. Ganalı forvetin menajeri, oyuncusunu Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'e sundu. Ergün, durumu teknik patron Okan Buruk'a iletirken, tecrübeli teknik adamın bu teklife vereceği cevaba göre transfer şekillenecek.

İTALYA'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Ekuban, Trabzonspor formasıyla ortaya koyduğu performansla büyük iz bırakmıştı. İtalya kariyerinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Ekuban, tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor ve bunun için de menajerine talimat verdi. Caleb Ekuban, Trabzonspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 83 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 12 asiste imza attı. Ekuban, santfor bölgesi dışında forvet arkası, sağ ve sol kanat da görev alabiliyor.