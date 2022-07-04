Karşıyaka teniste milli gurur yaşadı

İZMİR tenisinin lokomotif kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), bu yıl milli takıma 2 oyuncu göndererek bir kez daha onur ve gurur yaşadı. Karşıyaka altyapısından yetişen Samim Filiz (13) ve Berrak Koçak (14), 14 Yaş Tenis Milli Takımı'nda görev yaparak yeşil-kırmızlı kulübün göğsünü kabarttı. Karşıyaka'nın teniste bir marka olduğunu vurgulayan tenis şube başkanı Kazım Türk, "Tenis bilmeyen kalmasın" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

İKİ YILDIZ ADAYI ÇOK İDDİALI

Karşıyaka'nın milli tenisçileri Samim Filiz ve Berrak Koçak, ileride dünya çapında tanınan tenisçiler olmak istediklerini söyledi. Tenise 6 yaşında KSK'de başladığını dile getiren Samim, "Hedefim dünyada ilk 100'e girmek, daha sonra ilk 10'da yer almak var. Bu kez milli takım turnuvam hastalandığım için iyi geçmedi ama Çekya'da 18 Temmuz'da başlayacak Avrupa Ferdi Tenis Şampiyonası'nda güzel bir derece yapacağıma inanıyorum" dedi. Spora cimnastik yaparak başladığını, daha sonra 8 yaşında Karşıyaka'da tenisle tanıştığını belirten Berrak ise, "Samim'le beraber Çekya'daki turnuvada ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

TÜRK: TURNUVA DÜZENLEYECEĞİZ

KSK ana yönetimde 5 yıldır yer alan tenis şube başkanı Kazım Türk, geçen sene tenis şubesinin başına getirildiğini söyleyerek, "Gelir gelmez hocalarımızla bir araya gelip eksiklerimizi tespit ettik. Karşıyaka'nın yarışmacı kimliğini ön plana çıkarmak için turnuvalara ev sahipliği yapmak istiyoruz. KSK, hiçbir zaman bir turnuvaya ev sahipliği yapmadı. Tesislerimizde ilk turnuvamızı 8-9-10 yaş kategorilerinde yapmaya hazırlanıyoruz, Profesyonel ve amatör olarak toplam 170 sporcuyla hizmet veriyoruz. Hedefimiz seneye bu sayıyı 300'e çıkarmak" dedi.