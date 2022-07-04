Millilerden madalya yağmuru

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcuların madalya yağmuru devam etti. Tekvandoda 2 altın, 1 gümüş madalya aldık. Merve Dinçel 49 kiloda, finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı. Hatice Kübra İlgün 57 kiloda, Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya elde etti. Hakan Reçber 68 kiloda, İspanyol Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Milli sporcu Oğuzhan Tüzün, atıcılık erkekler trap disiplininde altın madalya kazanmayı başardı.

ALTIN ADAM GULİYEV

Milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde altın madalya kazandı. Guliyev, atletizm erkekler 200 m finalinde 20.23'lÜk derecesiyle birinci oldu. Guliyev, bu sezonun en iyi derecesine ulaşırken, Akdeniz Oyunları'nda bu kategoride üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaştı. Milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500 m serbest stil finalinde 15:15.41'lik deresi ile bronz madalya kazandı. Yüzmede Merve Tuncel, Deniz Ertan, Beril Böcekler ve Ecem Dönmez'den oluşan kadınlar 4x200 m serbest stil bayrak takımı, üçüncü oldu.

NURAY'DAN 1 GÜMÜŞ, 1 BRONZ

19. Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 71 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Nuray Güngör Levent iki madalya kazanıp gururlandırdı. Nuray, silkmede gümüş, koparmada bronz madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli haltercimiz, silkmede 122 kiloluk kaldırışıyla gümüş, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı. Koparmada 101 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 100 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi ikinci oldu. Silkmede ise 125 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 121 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi üçüncü sırada yer aldı.

FİLENİN SULTANLARI İTALYA KARŞISINDA

CEZAYİR'İN ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda yer alan Kadın Voleybol Milli Takımımız, altın madalya arıyor. Yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen Filenin Sultanları, bugün TSİ 18.30'da İtalya'yla karşılaşıyor. Akdeniz Oyunları'nda 7. kez adını finale yazdıran ay-yıldızlı kadınlarımız, grupta mağlup ettiği İtalya'yı bir kez daha yenip kürsünün ilk sırasında yer almak istiyor.

ECEM GÜZEL YELKENDE BRONZ MADALYA KAZANDI

CEZAYİR'DE devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda yelken branşında mücadele eden milli sporcu Ecem Güzel, bronz madalya kazandı. Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde, yelken yarışlarının finalleri yapıldı. Kadınlar ILCA 6 sınıfında yarışan Ecem Güzel, bronz madalyanın sahibi oldu, gurur yaşattı.