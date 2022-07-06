2022-2023 sezonu 1. lig ilk yarı fikstürü

Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 25 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Normal sezonun ardından 2 haftalık Play-Off süreci gerçekleştirilecek.
Spor Toto 1. Lig, 12 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 14 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. Ligin ilk yarısı 25 Aralık 2022 tarihinde sona ererken, ikinci yarı 13 Ocak 2023 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 25 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Normal sezonun ardından 2 haftalık Play-Off süreci gerçekleştirilecek.