Altınordu’da Hüsamettin yolcu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Hüsamettin Yener takımdan ayrılıyor. İzmir ekibiyle olan sözleşmesi sona eren ve takımda kalması için yapılan teklifleri geri çevirerek zaman isteyen Hüsamettin'in Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor'la anlaştığı öğrenildi. İzmir ekibinde teknik direktör Ufuk Kahraman'ın da yönetime kalması yönünde rapor verdiği 27 yaşındaki forvetin yeni sezonda büyük olasılıkla İstanbul temsilcisinin formasını giyeceği belirtildi. Kırmızı-lacivertli yönetimle uzun süredir görüşmelerini sürdüren Hüsamettin'in son kararını Ümraniye ekibinden yana verdiği ifade edildi. Altay altyapısından yetişen ve üç sezondur da Altınordu formasını giyen golcü futbolcu, geride kalan sezonda kırmızı-lacivertli ekipte 36 karşılaşmaya çıkmış, rakip ağları 6 kez sarsarken, 4 golün de pasını vermişti.

ELİNDEN KAÇIRMIŞTI

Altınordu dış transferde de temas kurduğu isimleri elinden kaçırmıştı. Kırmızı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan ile Bursaspor'dan Burak Altıparmak'la kurduğu temaslardan olumsuz yanıt aldı. Metehan Eyüp'le, Burak ise Manisa FK ile sözleşme imzalamıştı.

12 GENÇ OYUNCU GÖZE GİREMEDİ

ALTINORDU'DAN geçen sezon tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere kiralanan 12 futbolcu yeni sezonda da A takımda görev almayacak. 2021-22 sezonunda alt liglerde forma giyen Ali Mert Aydın (Diyarbekir), Altar Han Hidayetoğlu, Atalay Gürel (Isparta 32), Enes Kalyoncu, Ferhat Katipoğlu, Hüseyin Solaklı, Mertcan Dağlı, Polat Abay, Tayfun Tatlı (Niğde), Mustafa Kaya (Modafen), Aykut Çolakoğlu ve Tuncay Turgay Çağman (KSK) yine kadroya alınmadı. Mustafa'nın Modafen'le, Aykut'un ise Karşıyaka ile kiralık sözleşmeleri sürerken, Polat da Karşıyaka'ya kiralandı. Altınordu'da geçen yılı Niğde'de kiralık geçiren Emre Oymak ve Alperen Selvi kadroya dahil edildi.