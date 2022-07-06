Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu geldi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocularla telefonda görüştü. Cezayir'in Oran kentinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Telefonda, madalya alan sporcuları tebrik eden Başkan Erdoğan, "Hakan'ın (Reçber) altın kaçırışına doğrusu çok üzüldüm. İnşallah en yakın zamanda telafi eder." dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Akdeniz Oyunları'nda bizi temsil eden sporcularımızı şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Temennim odur ki oyunlar bitene kadar altın madalya sayısını biraz daha artırıp, lider olarak çıkalım. Bu liderlik sporcularımıza yakışır. Tekrar şahsım ve milletim adına tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah dönüşlerinde birlikte olmak üzere."