Bucaspor’da teknik trafik

Bucaspor 1928'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Genç teknik adam Cihan Erdil'in takımdan ayrılmasının ardından İzmir temsilcisinde Volkan Kazak'ın yanı sıra yeni isimler de gündeme geldi. Volkan Kazak ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadığı belirtilen sarı-lacivertlilerin, Serdar Bozkurt, Yusuf Şimşek, Ercüment Coşkundere ve Mustafa Er'i teknik direktör listesine aldığı ve tecrübeli isimlerle dirsek temasında olduğu ifade edildi.

BOZKURT VE ŞİMŞEK ÖN PLANDA

Bucaspor 1928'in teknik direktör adaylarından iki ismin ön planda olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin listesinin ilk iki sırasında son olarak Şanlıurfa'yı çalıştıran Serdar Bozkurt ve 1461 Trabzon FK'da görev yapan Yusuf Şimşek yer alıyor. ■ BERKE ÖZBAY