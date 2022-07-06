Kazandırarak gitti

Spor Toto 1. Lig'de tutunamayan ve 2. Lig'e düşen Menemenspor, Ahmet Sagat'ın transferiyle kasasını doldurdu. İzmir ekibinin geçen sezon başında Almanya Bölgesel Lig ekibi Koblenz'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı gurbetçi yıldız Samsunspor'a imza atarken İzmir ekibi bu transfer karşılığında tam 3 milyon lira bonservis bedeli elde etti. Sarı-lacivertli kulüpte geçen sezon maç başı ücretleri de dahil olmak üzere toplam 200 bin liraya oynayan 26 yaşındaki futbolcu, yeni kulübüyle de sezonluk 3 milyon liradan 3 yıllık kontrat imzaladı. Geride kalan sezonda sarı-lacivertlilerde attığı 17 gol ile "1. Lig Gol Kralı" tacını takan Ahmet, Giresun, Çaykur Rize, Gençlerbirliği'nin de radarındaydı.

MENEMEN'E VEDA ETTİ

Sagat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Menemenspor'a veda etti. Sagat açıklamasında, "Kulübe adım attığım ilk günden bugüne kadar çalışma imkanı bulduğum, bana katkı sağlamış, üzerimde en ufak katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi ayrılık vakti, hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

LALECİ KEŞFETMİŞTİ

MENEMENSPOR'UN eski teknik direktörü Cenk Laleci, Ahmet Sagat'ın transferinde geçen sezon etkin rol oynamıştı. Almanya'dan 4. Lig kategorisinde oynayan gurbetçi oyuncuyu İzmir'e getiren Laleci bu transferle, eski kulübüne de para kazandırmış oldu. Samsunspor yönetiminin, Ahmet Sagat için eski teknik direktörü Laleci'den de bilgi aldığı öğrenildi. 41 yaşındaki teknik adam şu an 1. Lig ekibi Tuzla'da görev yapıyor. ■ BERKE ÖZBAY