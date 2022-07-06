Millilerden altın şov

CEZAYİR'DE düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücülerimiz, 3'ü altın 1'i gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı. Erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, 1.00.19'luk derecesiyle Emre Sakçı da gümüş madalya kazandı. Milli yüzücü Deniz Ertan, 400 metre serbest finalinde 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı. Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 200 metre kurbağalama finalinde 2.26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

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