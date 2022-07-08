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Haberler Spor Menemenspor’da yaprak dökümü

Menemenspor’da yaprak dökümü

8.7.2022

Menemenspor’da yaprak dökümü
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Menemenspor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Spor Toto 1. Lig'den düşmesinin ardından yabancı oyuncuları Chibuike, Bajrami, Harrison, Ba, Sabbah, Kehinde ve Gomes ile yollarını ayırmak zorunda kalan İzmir ekibinde kiralık futbolcular Cisse, Seyfettin Anıl, Mahmut, Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, Batuhan Şen de veda etti. Son olarak Ahmet Sagat'ı Samsunspor'a, Cem Çelik'i ise Alanyaspor'a veren sarı-lacivertlilerde kan kaybı devam ederken, sözleşmeleri biten futbolcularla da henüz anlaşma sağlanamadı. Mevcut durumda elinde sadece 16 futbolcusu bulunan Menemenspor'un ligin başlamasına az bir süre kala takviye yapmaması da taraftarlardan tepki alırken, kurmayların da ağızlarını bıçak açmıyor. ■ BERKE ÖZBAY
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