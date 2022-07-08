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Haberler Spor TFF 2. Lig ve 3. Llig fikstürü çekildi

TFF 2. Lig ve 3. Llig fikstürü çekildi

nnTFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, “Türk futbolunda, yeni bir dönem yaşıyoruz. TFF olarak, bir yapılanma sürecindeyiz. 2 ve 3. Lig kulüplerimiz, TFF’nin en önemli paydaşlarından birisi. Yeni bir anlayışla birlikte hareket ederek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

8.7.2022

TFF 2. Lig ve 3. Llig fikstürü çekildi

TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kulüp temsilcileri katıldı. TFF 2. Lig, 28 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon, 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından Play-Off müsabakalarına geçilecek.

3. LIG 1. GRUP ILK YARI FIKSTÜRÜ

2022-2023 sezonu TFF 3. Lig fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan TFF 3. Lig fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF 3. Lig, 4 Eylül Pazar günü başlayacak ve ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak. Normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından Play- Off müsabakaları yapılacak.

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