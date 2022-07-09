Aslan kükrüyor

Galatasaray'da takviye çalışmaları hız kazanırken sarı-kırmızılıların Abdülkerim'in ardından Schalke'den Ozan Kabak'ı da bünyesine katmak için atağa kalktığı öğrenildi. Aslan'ın bayramın ardından bu oyuncunun transferine yoğunlaşacağı kaydedilirken Umut Bozok transferinde Galatasaray adına devreye Arda Turan'ın devreye girdiği ileri sürüldü. Hayranı olduğu Arda Turan'ı dinleyen 25 yaşındaki gurbetçi golcünün Trabzonspor'dan talep ettiği paranın daha azına Galatasaray'a 'Evet' dediği öğrenildi. 3 milyon Euro bonservis isteyen Lorient'in indirim yapması halinde imzalar atılacak.



OLİVEİRA'YA KAVUŞTU

Galatasaray yeni orta saha oyuncusu Sergio Oliveria'ya da kavuştu. Başarılı oyuncu dün İstanbul'a geldi. 4 sene önce Portekiz Ligi sonuncusu Chaves'ten 4 milyon Euro'ya Marcao'yu aldıran Galatasaray Scout Ekibi, Sergio Oliveira transferinde de başrolü oynadı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kulüp içinden gelen öneri neticesinde Portekizli yıldızı izlediği ve çift yönlü oyun yapısından çok etkilenip transfere onay verdiği öğrenildi.

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