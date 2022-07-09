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Haberler Spor Cheikhou Kouyate Trabzon’a doğru

Cheikhou Kouyate Trabzon’a doğru

9.7.2022

Cheikhou Kouyate Trabzon’a doğru
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor için Fransa'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını Trabzonspor'un Crystal Palace orta saha oyuncusu Cheikhou Kouyate için girişimlerde bulunduğunu yazdı. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Senegalli ön libero'nun menajerinin görüşmeler için İstanbul'a geldiği belirtildi. Son olarak Trezeguet transferinde mutlu sona ulaşan bordo- mavili ekip, Fransızların iddiasına göre Kouyate'nin transferini de bitirmeye çok yaklaştı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu stoper olarak da görev yapabiliyor.
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