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Haberler Spor Kanarya tam gaz

Kanarya tam gaz

Son olarak Watford’dan Tiago Çukur’u transfer eden Fenerbahçe Flamengo’dan Jesus’un eski öğrencisi orta saha Arao için temasta.

9.7.2022

Kanarya tam gaz

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluğa göz diken Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesi doğrultusunda Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor ve son olarak Watford ekibinden milli oyuncu Tiago Çukur'u transfer eden sarı-lacivertliler, orta saha için Willian Arao'da karar kıldı. Portekizli teknik adam Jesus, Flamengo'da forma giyen eski yıldızı Arao'nun alınması yönünde yönetime rapor sundu. Transferde bizzat rol alan Jesus, 29 yaşındaki futbolcuyla görüşerek kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini belirtti.

AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ
Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'un devreye girmesiyle gemileri yakan Arao, Brezilya ekibi Flamengo'ya ayrılık talebini iletti. Arturo Vidal'i transfer eden kırmızı-siyahlılar, bu isteğe yeşil ışık yakınca Fenerbahçe hemen temaslara başladı. Ön libero olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda Brezilya ekibinin kolaylık sağlaması halinde bu transfer gerçekleşecek.

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