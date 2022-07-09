KSK, Abdülkadir ile yolları ayırdı

Karşıyaka'da geçen sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken forvet Abdülkadir Akyıldız'ın takımdan ayrıldığı açıklandı. Yeni sezon öncesi dış transferde İskenderunspor formasıyla ligde 19 gol atan santrfor Emre Gemici'nin yanı sıra kanatlarda görev yapan Okan Baydemir, Polat Abay ve orta saha oyuncusu Onur Kolay'ı kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf, hem kanat hem de santrfor olarak görev yapan Abdülkadir'le vedalaşırken, oyuncu Orduspor 1967 ile anlaştı. Karşıyaka'da futbol altyapı gelişim direktörlüğüne ise Bekir Limanlar getirildi. Yıllardır teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Limanlar, 2003-2006 yılları arasında yeşil-kırmızılı kulüpte altyapıda çalışmış, 2013-14'te ise yine yeşil-kırmızılılarda Sait Karafırtınalar'ın yardımcısı olarak görev almıştı.

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