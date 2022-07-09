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Haberler Spor MHK’de Çelik ile yola devam

MHK’de Çelik ile yola devam

Merkez Hakem Kurulu’nda geçen sezonun sonunda göreve gelen Çelik devam edecek

9.7.2022

MHK’de Çelik ile yola devam
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanının, Sabri Çelik olduğunu açıkladı. Sabri Çelik, 4. kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak iş başı yapacak. Çelik daha önce 2004-2005, 2019 ve geçen sezon MHK Başkanı olarak görev yapmıştı. Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluştu: Murat Ilgaz, Aynur Aysun Akar, Baki Tuncay Akkın, Ahmet İbanoğlu, Aytekin Durmaz, Recep Sürhat Müniroğlu, İsmail Köse, Bülent Göksu. Bu arada yeni sezona ilişkin bir dizi karar da alındı. 2022-2023 sezonu ile birlikte, saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrolarının ayrılacağı bu kapsamda VAR kadrolarının, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacağı kaydedildi. Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacak.
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