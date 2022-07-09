  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Selçuk büyük heyecana hazır

Selçuk büyük heyecana hazır

9.7.2022

Selçuk büyük heyecana hazır
ÖNEMLİ spor organizasyonlarının merkezi olan Selçuk Pamucak sahilinde, Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu iş birliğiyle Avrupa'nın en iyi U20 oyuncularının mücadele edeceği CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. 14-17 Temmuz tarihleri arasındaki müsabakalara, aralarında Türkiye, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Hollanda, Bulgaristan, Finlandiya, Çekya'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden 64 takım, 300'den fazla sporcu katılacak. Pamucak Sahili'nin uygunluğu sebebiyle Selçuk'ta, 2020 yılında U18 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonaları düzenlenmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA