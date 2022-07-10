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Haberler Spor Akhisar’da kayyum seçim kararı alacak

Akhisar’da kayyum seçim kararı alacak

10.7.2022

Akhisar’da kayyum seçim kararı alacak
Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararı sonucu mevcut yönetimin görevinin düştüğü ve kayyum tarafından yönetileceği açıklanan 3. Lig temsilcisi Akhisarspor'da kayyum heyetinden ilk açıklama geldi. Mahkeme kararıyla mevcut üyelerden Halil İbrahim Doğan, Abidin Eryüksel ve Ahmet Dutlulu'nun kayyum olarak atandığı bildirilirken Ahmet Dutlulu'nun sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istediği kaydedildi. Kulüp binasında açıklamalarda bulunan Halil İbrahim Doğan, mahkeme tarafından atandıklarını belirterek görev sürelerinin 3 ay olduğunu ve kulübü en kısa sürede kongreye götüreceklerini kaydetti. Alınan karar gereği kulübe yeni üye alımının yapılmayacağı, istinaf mahkemesine bu konuyla ilgili itiraz yapılacağı ifade edildi.

■ KENAN MOLLA
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