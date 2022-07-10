Altay’ın gözü FIFA’da

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ve Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden Altay, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan yabancı oyuncularını yuvaya döndürmek için gözünü FIFA'ya çevirdi. Geçen sezon kadrosunda bulunan isimlerden Portekizli golcü Marco Paixao, Fildişi Sahilli santrfor Daouda Bamba ve daha önce kadrosunda yer alan Bosna Hersekli ön libero Jasmin Scuk'la yeniden anlaşmak isteyen siyahbeyazlıların, bu transferler konusunda yasal engel olup olmadığını avukatlar aracılığıyla araştırdığı öğrenildi.



BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

Yabancı oyuncuların tek taraflı fesih yaparak takımdan ayrılması durumunda yeniden anlaşmak için lisanslama sıkıntısı yaşandığını belirten Başkan Ayhan Dündar, "Marco Paixao, Daouda Bamba ve Scuk'un imza atamama durumları var. Gerekli yazışmaları yaptık. FIFA'dan bu konuda cevap bekliyoruz. Tek taraflı fesih yapmadan ayrılsalardı tekrar rahatlıkla sözleşme imzalayabilirdik. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Konuyu netleştirince yol haritamızı belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

İMZALAR ATILDI

Altay'da beklenen imzalar önceki akşam atıldı. Siyah-beyazlı yönetim tecrübeli kaptanı İbrahim Öztürk ile 1 yıl daha sözleşme yenilirken, 29 yaşındaki file bekçisi Ozan Evrim Özenç'in ise 2 yıl daha İzmir ekibinin formasını giyeceği duyuruldu. İbrahim Öztürk gibi takımın kaptanlarından 34 yaşındaki sol bek Özgür Özkaya da 2 yıl daha siyah-beyazlı ekipte görev alacak.

POKO'DA YÜKSEK ÜCRET SORUNU

Altay'da sözleşmesi sona eren bir başka yabancı Andre Poko ile anlaşma konusunda sorun olmadığı ancak Gabonlu oyuncunun yüksek fiyat istediği bildirildi. Yönetimin Poko'nun istediği ücrette indirim sağlanması halinde Gabonlu futbolcu yeniden siyah-beyazlı formayı giyebilir.