G.Saray’da aday bolluğu

G.Saray'da hücum hattı için aday sayısı günden güne artıyor. Sergio Oliveira transferini bitiren sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur'un taraftarları heyecanlandıracak girişimlerde bulunmak için harekete geçtiği öğrenildi. Timur'un Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel tarafından kadroda düşünülmeyen Timo Werner'in durumunu sorguladığı konuşulurken oyuncunun maliyeti transferin gerçekleşme ihtimalini zayıflatıyor.



GÖRÜŞME TRAFİĞİ KARIŞIK

G.Saray'ın Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine aldığı bilinirken Zenit'in 33 yaşındaki Rus golcüsü Artem Dzyuba'ya da çok yakın iddialar arasında. Aslan'ın yeni golcüsünü bu hafta duyurması bekleniyor.

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